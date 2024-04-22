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Глава разведки израильской армии ушел в отставку из-за событий 7 октября

Глава разведки израильской армии ушел в отставку из-за событий 7 октября

Генерал-майор Аарон Халива, глава разведывательного управления Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), объявил о своей отставке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. 

О своем решении генерал сообщил начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. 

«По согласованию с начальником Генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку из ЦАХАЛ, как только его преемник будет назначен», - говорится в пресс-релизе. 

Аарон Халива объяснил свою отставку своей ответственностью за события 7 октября 2023 года. 

Платформа Ynet отмечает, что глава военной разведки принял это решение на раннем этапе операции в секторе Газа, но отложил его до окончания активной фазы боевых действий. 

В результате вторжения в Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года было убито около 1 200 человек, более 5 000 получили ранения и около 250 человек попали в заложники. Более ста человек ХАМАС все еще удерживает. В ходе ответных военных операций Израиля число жертв в секторе Газа превысило 34 000.


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