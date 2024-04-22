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После удара по американской авиабазе в Сирии была уничтожена пусковая установка: Пентагон

После удара по американской авиабазе в Сирии была уничтожена пусковая установка: Пентагон

Истребитель коалиции, возглавляемой США, на Ближнем Востоке уничтожил пусковую площадку после неудачной ракетной атаки на военную базу в сирийском регионе Румейлан. Как передает «Арменпресс», об этом ТАСС сообщил представитель Пентагона. 

«Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия», - заявили военные США. 

Представитель Пентагона пояснил, что американские военные не пострадали в результате инцидента. 

Нападения шиитских группировок на американские военные базы в Сирии начались в октябре прошлого года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. За это время объекты США в Сирии подверглись 99 атакам.


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