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Музей-институт Геноцида армян 24 апреля будет открыт для всех посетителей

Музей-институт Геноцида армян 24 апреля будет открыт для всех посетителей

Музей-институт Геноцида армян 24 апреля будет открыт с 10:00 до 20:00. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян отметила, что в этот день также ожидаются визиты делегаций. Уже подтвержден визит делегации Франции. 

«24 апреля музей будет работать в чрезвычайном режиме. Вход в музей бесплатный, его могут посетить все желающие, независимо от того, приехали они с делегацией или нет. Мы будем принимать наших посетителей весь день», - сказала Эдита Гзоян. 

В преддверии 24 апреля, 23 апреля в Музее-институте Геноцида армян откроется временная экспозиция «Армянка: жертва и героиня Геноцида». Цель выставки - осветить судьбу армянской женщины в дни геноцида, и в то же время представить ее необычайное мужество и выносливость. 

«Посредством этой выставки мы хотим обратиться к судьбе армянских женщин, их роли и миссии в дни геноцид. Образ армянской женщины до геноцида и вопросы, связанные с ее правами, представлены в отдельных рубриках», - отметила Эдита Гзоян. 

В экспозиции множество личных вещей, связанных с жизнью и образом жизни женщин, оригинальные эксклюзивные фотографии, документы, мемуары, будет демонстрироваться документальный фильм и др. 

Выставка продлится до апреля 2025 года.  


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