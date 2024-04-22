Объявление Шуши молодёжной столицей Организации исламского сотрудничества 2024 года - это искажение истории

Объявление оккупированного Азербайджаном армянского города Шуши Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества 2024 года является очередным проявлением фальсификации армянской идентичности города и двуличной религиозной политики Баку. Как передает «Арменпресс» об этом говорится в заявлении научно-аналитического фонда «Гегард».

«Азербайджанцы заявили, что одна из их главных целей - объединить молодежь мира и дать возможность молодежи разных стран познакомиться с историей и культурой Шуши.

Подобными мерами Азербайджан также пытается узаконить оккупацию Арцаха и этническую чистку арцахских армян. Уничтожая армяно-христианский след в Шуши, Баку пытается представить город международному сообществу как азербайджанский.

Парадокс в том, что хотя Азербайджан объявил Шуши молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, но в самом Азербайджане мусульмане подвергаются репрессиям со стороны государства.

Азербайджан - страна, где права мусульман и религиозных меньшинств всегда нарушались. В этой стране заключены под стражей сотни верующих. В Азербайджане, который считается исламской страной, мечети часто закрываются или вообще заброшены. В школах запрещено озвучивать призыв к молитве через громкоговоритель, размещать плакаты религиозного содержания, носить хиджаб. Право духовенства на получение образования также ограничено. Кроме того, Азербайджан, являющийся членом Организации исламского сотрудничества, открыто поддерживает Израиль в военной операции против палестинцев.

Поэтому объявление Шуши молодежной столицей Организации исламского сотрудничества – это просто очередная попытка Азербайджана исказить историю, уничтожить армянское культурное наследие и представить Шуши азербайджанским городом.