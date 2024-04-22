SIPRI сообщила о рекордном росте мировых военных расходов на 6,8 % в 2023 году

Глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Это был самый большой рост с 2009 года. Свои военные расходы увеличили страны первой десятки, в том числе США, Китай и Россия.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Глобальные военные расходы растут на фоне войны, растущей напряженности и неопределенности», - подчеркивают авторы доклада.

Рост продолжается девятый год подряд и наблюдается во всех регионах. Наибольший рост военных расходов был в Европе, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке.

В пятерку стран с наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия.

Увеличение военных расходов США и Китая, занимающих верхние позиции в мировом рейтинге, в 2023 году составило $916 млрд и $296 млрд соответственно.

В 2023 году общие военные расходы 31 страны НАТО составили $1,341 триллиона, что равно 55% общемирового объема. Ассигнования США на военные цели увеличились на 2,3% и достигли 916 миллиардов долларов, или 68% общих расходов НАТО. В 2023 году большинство европейских членов Организации Североатлантического договора увеличили свои военные бюджеты, их доля в общих расходах составила 28%, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Остальные 4% достаются Канаде и Турции.

На втором месте по военным расходам находится Китай, который в 2023 году потратил $296 миллиардов, что на 6% больше, чем в 2022 году. Страна увеличивает свой военный бюджет 29-й год подряд. Сейчас он равен половине общих военных расходов Азии и Океании. На этом фоне несколько стран, соседних с Китаем, также увеличили свои военные бюджеты.

Военные расходы РФ увеличились на 24% и, по оценкам, в 2023 году составят $109 миллиардов. В прошлом году ассигнования на военные нужды составили 16% всех расходов бюджета, а военная нагрузка составила 5,9% ВВП, что является рекордным показателем с момента распада Советского Союза.

Украина заняла восьмое место среди стран с крупнейшими военными расходами, увеличив их на 51% до $64,8 млрд. Военное бремя достигло 37% ВВП, что соответствовало 58% всех государственных расходов.

Расходы Украины составили 59% военных расходов России. Однако, согласно отчету, за год Украина получила не менее $35 миллиардов военной помощи, из которых 25,4 миллиарда долларов достались США. С учетом этого объема общие военные расходы Украины составили 91% расходов России.

В прошлом году Индия заняла четвертое место среди стран с самым большим военным бюджетом. На военные цели было потрачено $83,6 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году.

Расходы Японии в 2023 году составили $50,2 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Рост военных расходов на Ближнем Востоке оценивается в 9%. В 2023 году их общий объем составил $200 миллиардов, что является самым высоким показателем в регионе за последнее десятилетие. Первое место по военному бюджету принадлежит Саудовской Аравии. На второй позиции находится Израиль, который увеличил свои расходы на 24%, доведя их до $27,5 млрд.

На Ближнем Востоке Иран занимает четвертое место по военным расходам. В прошлом году военный бюджет страны составил $10,3 миллиарда.

Военные расходы в странах Центральной Америки и Карибского бассейна в 2023 году увеличились на 54% по сравнению с 2014 годом. Рост организованной преступности заставил ряд стран региона усилить свои вооруженные силы для борьбы с преступными группировками.