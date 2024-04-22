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Ален Симонян примет участие в конференции глав парламентов государств-членов ЕС

Ален Симонян примет участие в конференции глав парламентов государств-членов ЕС

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, с рабочим визитом находится в Королевстве Испания. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении, делегация, возглавляемая Аленом Симоняном, примет участие в конференции глав парламентов государств-членов Европейского союза. 

Конференция является платформой для обмена мнениями, информацией и опытом между европейскими парламентами, способствует работе парламентов, содействует их сотрудничеству и координирует межпарламентскую деятельность ЕС на самом высоком уровне. 

В рамках конференции состоится выступление председателя НС, намечен ряд двусторонних встреч.


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