Ален Симонян примет участие в конференции глав парламентов государств-членов ЕС
11:55, 22 Апрель 2024
Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, с рабочим визитом находится в Королевстве Испания.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении, делегация, возглавляемая Аленом Симоняном, примет участие в конференции глав парламентов государств-членов Европейского союза.
Конференция является платформой для обмена мнениями, информацией и опытом между европейскими парламентами, способствует работе парламентов, содействует их сотрудничеству и координирует межпарламентскую деятельность ЕС на самом высоком уровне.
В рамках конференции состоится выступление председателя НС, намечен ряд двусторонних встреч.
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