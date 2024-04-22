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Сеул сообщил о запуске КНДР ракеты в направлении Японского моря

Сеул сообщил о запуске КНДР ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на южнокорейских военных. 

За три дня до этого запуска Пхеньян выпустил крылатые ракеты в сторону Желтого моря. 

Тип ракет не уточняется. 

Эту информацию подтвердила и береговая охрана Японии, предположив, что ракета, скорее всего, упала в море за пределами особой экономической зоны Японии.


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