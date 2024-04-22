США готовы в ближайшие дни поставить Киеву ракеты ATACMS

Украина до конца недели может получить новую партию вооружений из США. Как передает «Арменпресс», об этом 21 апреля в эфире телеканала CBS сообщил глава комитета по разведке Конгресса США Марк Уорнер.

Пакет помощи включает, среди прочего, и ракеты ATACMS большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. По словам Уорнера, оружие будет поставлено «как только президент США Джо Байден подпишет законопроект».

Как сообщает Русская служба Deutsche Welle, исследователь аналитического центра Американского Атлантического совета Питер Дикинсон отмечает, что ракеты ATACMS «позволят Украине поражать цели во всех оккупированных Россией регионах страны». По мнению других аналитиков, ATACMS особенно эффективен при поражении таких целей, как самолеты на аэродромах, системы ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры с грузовыми автомобилями.

Аналитики полагают, что получение Киевом новой партии ракет большой дальности может заставить российское командование убрать военные базы и командные пункты с линии фронта, что, в свою очередь, ослабит оборону подконтрольных России территорий.