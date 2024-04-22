Рейсы в Ереван и из Еревана задерживаются из-за работ на взлетно-посадочной полосе

Задержано более десятка рейсов в Ереван и из Еревана.

Пресс-секретарь Международного аэропорта «Звартноц» Лусине Могровян подтвердила «Арменпресс», что рейсы отложены до 13:30.

«Причиной задержек являются работы, проводимые на участке трассы, в связи с чем, взлеты и посадки не будут осуществляться до 13:30», - сказала Лусине Могровян.

Как сообщает официальная страница аэропорта «Звартноц», рейсы из Еревана в Капан, Венецию, Абу-Даби, Шарджу, Дубай и обратно будут выполнены с задержкой.