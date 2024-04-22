Участок Киранц-Воскепар межгосударственной дороги Армения-Грузия остается закрытым.

Как передает «Арменпресс», об этом с этого места сообщает корреспондент радиостанции «Свобода».

Отмечается, что заблокировавшие дорогу жители ночевали на данном участке, инцидентов не было.

Корреспондент радиостанции «Свобода» сообщает, что жители не намерены открывать дорогу.

Межгосударственную дорогу перекрыли жители ряда общин Тавушской области, выразив свой протест против договоренности о делимитации некоторых участков границы между Арменией и Азербайджаном. Жители отмечают, что это односторонняя уступка со стороны Армении, подчеркивая, что в случае проведения демаркации на участках, указанных в этой договоренности, и в соответствии с закрепленными принципами это создаст угрозы безопасности для ряда населенных пунктов Тавушской области.

Ранее стало известно, что на 22 апреля запланирована встреча вице-премьера Армении, председателя комиссии по делимитации границы с Азербайджаном Мгера Григоряна с жителями ряда общин Тавушской области.