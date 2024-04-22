“Новая книга” -16/24: Левон Шант, Паоло Соррентино, Сельма Лагерлёф, Эрик Берн

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Левон Шант: Принцесса павшей крепости. Ошин Пайл

“Киликийские драмы”, “Принцесса павшей крепости” (1921) и “Ошин Паил” (1929) были написаны Левон Шантом после падения Первой Республики Армения. Помимо отражения драмы и трагедии личности в духе Шекспира, эти произведения по своей идеологии показывают причинно-следственные причины падения Первой республики Армения. Редактор серии: Завен Бояджян; Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Паоло Соррентино: Все правы

Тони Пагода - популярная поп-звезда Италии 1980-х годов, талантливый певец с невероятной харизмой. Он живет в роскоши в Неаполе и на Капри. Наркотики, женщины…, но жизнь его усложняется, и Тони решает изменить свой образ жизни. Во время гастролей Тони остается в Бразилии, переходит к аскетическому образу жизни. Этот роман, номинированный на самую престижную литературную премию Италии «Стрега», является дебютным романом Паоло Соррентино. Он - в некоторой степени автобиографичен. Эта книга об Италии и современном мире, о Тони и о каждом из нас.

Перевод: Лусине Шукурян; Издательство: “Newmag”.

Детско-юношеская литература

Сельма Лагерлёф: Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции

На обычной ферме живет со своей семьей Нильс Хольгерссон, ленивый, своенравный и самодовольный мальчик, который любит изводить животных и птиц фермы. Однажды Нильс находит в их доме маленького гнома, который, желая наказать Нильса, с помощью магии уменьшает его и превращает в такого же гнома, как и он сам.

Эта книга шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлёф написана как учебник географии для шведских детей. В ней интересные материалы, связанные с историей, культурой и фольклором Швеции, но за короткое время книга Лагерлёфа стала одной из самых любимых и признанных детских книг не только в Швеции, но и в мире.

Перевод: Ашхен Бахчинян; Издательство: “Зангак”.

Документальная литература

Эрик Берн: Игры, в которые играют люди

Эта книга о психологии человеческих отношений. Это научная теория, представленная простым, а иногда и забавным способом, которая не менее полезна и применима и к обычным людям, желающим понять, что происходит вокруг них. Автор утверждает, что внутри каждого из нас есть три Я: Взрослый, Родитель и ребенок, и в каждый момент наше поведение зависит от того, какое из них реагирует на ситуацию.

Перевод: Лианна Пулузян; Редактор: Майя Григорян. Издательство: “Зангак”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.