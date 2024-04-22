22 апреля на чемпионате Европы по боксу Армению представят 4 спортсмена
09:59, 22 Апрель 2024
В очередной день чемпионата Европы по боксу, 22 апреля, Армению представят 4 спортсмена.
Как передает «Арменпресс», в весовой категории женщин до 48 кг Лусине Геворкян проведет бой с азербайджанкой Анаханим Исмаиловой.
Элида Кочарян в весовой категории 60 кг поборется с Ольгой Пападату, представляющей Грецию.
Первой соперницей Лилит Даллакян в весе 54 кг будет венгерка Ханна Лакотар.
В борьбе мужчин вторым соперником Нарека Манасяна станет Андрей Заплитный из Молдовы.
Из чемпионата выбыли Нарек Ованнисян, Гурген Мадоян, Вахтанг Арутюнян, Рафаэль Ованнисян и Давид Чалоян.
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