22 апреля на чемпионате Европы по боксу Армению представят 4 спортсмена

В очередной день чемпионата Европы по боксу, 22 апреля, Армению представят 4 спортсмена.

Как передает «Арменпресс», в весовой категории женщин до 48 кг Лусине Геворкян проведет бой с азербайджанкой Анаханим Исмаиловой.

Элида Кочарян в весовой категории 60 кг поборется с Ольгой Пападату, представляющей Грецию.

Первой соперницей Лилит Даллакян в весе 54 кг будет венгерка Ханна Лакотар.

В борьбе мужчин вторым соперником Нарека Манасяна станет Андрей Заплитный из Молдовы.

Из чемпионата выбыли Нарек Ованнисян, Гурген Мадоян, Вахтанг Арутюнян, Рафаэль Ованнисян и Давид Чалоян.