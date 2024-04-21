Группа жителей Тавушской области вновь перекрыла участок межгосударственной дороги Киранц-Воскепар

21 апреля группа жителей некоторых населенных пунктов Тавушской области вновь перекрыла межгосударственную дорогу, ведущую в Грузию, на участке Киранц-Воскепар.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция «Свобода».

Ранее, 20 апреля, жители, перекрывшие межгосударственную дорогу, заявили, что запланирована встреча с вице-премьером Мгером Григоряном и, если разъяснения не окажутся удовлетворительными, акции продолжатся.

Перекрыв межгосударственную дорогу, они выразили протест против недавнего соглашения между Арменией и Азербайджаном о демаркации границы, посчитав это односторонней уступкой со стороны Армении.

Участники акции заявили, что проведение демаркации на территориях, упомянутых в соглашении, и согласно предложенным принципам может создать риски безопасности для ряда населенных пунктов региона.

Уже вечером 20 апреля участники акции открыли дорогу, а сегодня снова закрыли ее.

В отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра ответили на письменные вопросы Арменпресс относительно достигнутого между Арменией и Азербайджаном соглашения.

В аппарате премьер-министра отметили, что, согласно заявлению, две комиссии воспроизвели на карте границы между селами Баганис Армении, Баганис-Айрум- Азербайджана, Воскепар - Армении, Ашаг Аскипара - Азербайджана, Киранц - Армении, Хайремли - Азербайджана, Беркабер - Армении, Кызыл Гаджилы – Азербайджана, существовавшими во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы также должны быть уточнены и отражены на местах.

Картографической основой процесса являются новейшие топографические карты, имеющие правовую основу периода СССР, составленные уполномоченными органами.

В аппарате премьер-министра также сочли важным отметить, что комиссии согласились с тем, что весь процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном будет основан на Алма-Атинской декларации 1991 года, которая зафиксирована как основополагающий принцип процесса демаркации границы.