На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс произошел пожар

Пожар произошел на нефтепроводе в провинции Хомс Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент агентства САНА.

По его информации, возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. Пожарные команды работают на месте происшествия.