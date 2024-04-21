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На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс произошел пожар

На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс произошел пожар

Пожар произошел на нефтепроводе в провинции Хомс Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент агентства САНА.

По его информации, возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. Пожарные команды работают на месте происшествия.


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