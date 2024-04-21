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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине на $61 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине на $61 млрд

Палата представителей США уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на на поддержку Украины, в том числе военную.  

Как передает Арменпресс, об этом сообщает русская служба ВВС, добавив, что За законопроект высказались как демократы, так и республиканцы: 311 проголосовали «за», 112 - «против».    

Бюджетный запрос еще должен заново утвердить Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей.  Затем его должен подписать президент  Джо Байден.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву. На текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО, будетвыделено  $11,3 млрд.

 


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