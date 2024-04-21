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Температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов, в Ереване - до 32 градусов

Температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов, в Ереване - до 32 градусов

Днем 21-23 апреля на территории Армении ожидается кратковременный дождь с грозой, в некоторых регионах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, 24-26 апреля ожидается погода без осадков.

"Ветер юго-западный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 16-20 м/с. 25-26 апреля температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов", - говорится в сообщении. Воздух в Ереване прогреется до 32 градусов. 

Днем 21-22 апреля в  Ереване возможен кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер усилится до скорости 13-15 м/с. 23-26 апреля ожидается погода без осадков.

 

 


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