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 НАТО проведет учения по совершенствованию ПВО

 НАТО проведет учения по совершенствованию ПВО

С 30 сентября по 11 октября НАТО планирует провести в Греции многоплановые комплексные тактические учения с участием нескольких самолетов под названием Ramstein Flag 24.

Как передает Арменпресс со ссылкой на UK Defence Journal, это последнее дополнение к портфелю учений ВВС НАТО направлено на усиление тактики воздушной, морской и наземной обороны среди 13 стран-союзников.

В НАТО заявили, что Ramstein Flag 24 предназначен для решения реалистичных и сложных оперативных задач, что отражает приверженность НАТО развитию режима учений в ответ на меняющуюся геополитическую напряженность.

В учениях примут участие более 140 самолетов стран-союзников, включая истребительные подразделения и подразделения обеспечения, военно-морские, сухопутные силы и силы специальных операций.

Ramstein Flag 24 не только проверит тактику противовоздушной обороны, но и позволит странам НАТО улучшить свои стратегии противоракетной обороны.

Согласно источнику, основной целью учений является улучшение сотрудничества, оперативной совместимости и интеграции среди членов НАТО, демонстрация решимости и способности альянса сдерживать и защищаться от потенциальных противников посредством скоординированных междисциплинарных операций.


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