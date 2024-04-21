Передвижной театр «Бебук» выступит во всех административных районах Еревана
Передвижной театр «Бебук» выступит во всех административных районах Еревана с 1 мая по 30 июня.
Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, спектакли будут носить общее название "Сказка на колесах".
Расписание мероприятий смотрите здесь.
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