Передвижной театр «Бебук» выступит во всех административных районах Еревана с 1 мая по 30 июня.

Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, спектакли будут носить общее название "Сказка на колесах".

Расписание мероприятий смотрите здесь.