Палата представителей штата Массачусетс США удостоила почестей 109-летнюю армянку, пережившую Геноцид армян

Накануне годовщины Геноцида армян в зале Палаты представителей штата Массачусетс была организована церемония чествования пережившей Геноцид 109-летней Мэри Варданян, которой в августе исполнится 110 лет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на CBS News, Мэри Варданян удостоена звания почетного гостя Палаты представителей Массачусетса за вклад в сохранение армянской культуры в штате и в армянской общине.

По данным источника, Мэри Варданян, проживающая на Ямайка-Плейн, прибыла в Палату представителей штата под сопровождением специального эскорта бостонской полиции.

Семья Мэри Варданян рассказала, что она родилась во время Геноцида армян, и ее семья сначала уехала в Сирию, затем в Ливан, а в 1970-х годах переехала в США. На протяжении всей жизни ее сопровождало сильное чувство привязанности к своим корням и армянской культуре.

В ходе мероприятия прозвучал Государственный гимн РА. Сенаторы штата выступили с речью и высоко оценили вклад Мэри Варданян в сохранение армянской культуры и вклад в развитие армянской общины. По данным источника, некоторые депутаты носили нарукавные повязки с изображением незабудки – символа памяти о Геноциде армян.