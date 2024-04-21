Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

В селе Ахурян Ширакской области сгорел автомобиль

В селе Ахурян Ширакской области сгорел автомобиль

21 апреля в 02:24 часов в центр кризисного управления Ширакского областного спасательного управления поступил сигнал о том, что на улице Джрашинарарнери в селе Ахурян загорелся автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной  службы МВД РА.

По данным источника, установлено, что пожар возник возле Гюмрийского шоссе №19/11.

Отмечается, что пожар был локализован в 02:35 и потушен в 02:42. Сгорел автомобиль VAZ (водитель: Г.М., 1985 г.р.).


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am