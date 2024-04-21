В селе Ахурян Ширакской области сгорел автомобиль

21 апреля в 02:24 часов в центр кризисного управления Ширакского областного спасательного управления поступил сигнал о том, что на улице Джрашинарарнери в селе Ахурян загорелся автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МВД РА.

По данным источника, установлено, что пожар возник возле Гюмрийского шоссе №19/11.

Отмечается, что пожар был локализован в 02:35 и потушен в 02:42. Сгорел автомобиль VAZ (водитель: Г.М., 1985 г.р.).