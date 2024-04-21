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В этом году в Гюмри планируется посадить больше деревьев

В этом году в Гюмри планируется посадить больше деревьев

В этом году в Гюмри планируется организовать дополнительную посадку деревьев.

Как передает Арменпресс, об этом журналистам сообщил мэр Гюмри Вардгес Самсонян во время посадки очередной партии деревьев. 

«В этом году в городе мы высадим около 3 тысяч деревьев, 10 тысяч кустов, 27 тысяч ростков цветов. В 2018 году совместно с братьями Мартиросян  мы заложили основу создания лесополосы на улице Горцаранаин. Мы предоставили технику, привезли землю, они ее в свою очередь разровняли, установили систему орошения, привезли сосны, а сегодня мы привезли можжевельник. Вместе мы создаем эту прекрасную лесную полосу. Мы планируем на этом участке также оборудовать велосипедную дорожку и спортивную площадку", - подчеркнул Вардгес Самсонян.

Он также сообщил, что в городе ведутся работы по созданию 3-4 ирригационных систем.

Арменуи Мхоян

 

 

 

 


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