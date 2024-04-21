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Спасатели пришли на помощь 6 горожанам, заблудившимся в ущелье Гарни

Спасатели пришли на помощь 6 горожанам, заблудившимся в ущелье Гарни

20 апреля в 21:02 в центр кризисного управления Котайкского регионального спасательного управления поступило сообщение о том, что группа в составе 6 человек (граждане Республики Армения) спустилась с горы Еранос в ущелье Гарни и заблудилась. на берегу реки Азат, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал  спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной  службы МВД РА.

 Отмечается,  что спасатели переправили на противоположный берег реки 6 граждан (Н.Г., 2003 г.р., А.С., 2000 г.р., Л.А., 1998 г.р., Н.Л., 1998 г.р., С.М., 1998 г.р. и В.Г., 2000 г.р.)    затем их сопровождали их на спасательной машине около 10 км до природного памятника Симфония Камней, откуда граждане продолжили свой путь.


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