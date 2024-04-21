Спасатели пришли на помощь 6 горожанам, заблудившимся в ущелье Гарни

20 апреля в 21:02 в центр кризисного управления Котайкского регионального спасательного управления поступило сообщение о том, что группа в составе 6 человек (граждане Республики Армения) спустилась с горы Еранос в ущелье Гарни и заблудилась. на берегу реки Азат, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МВД РА.

Отмечается, что спасатели переправили на противоположный берег реки 6 граждан (Н.Г., 2003 г.р., А.С., 2000 г.р., Л.А., 1998 г.р., Н.Л., 1998 г.р., С.М., 1998 г.р. и В.Г., 2000 г.р.) затем их сопровождали их на спасательной машине около 10 км до природного памятника Симфония Камней, откуда граждане продолжили свой путь.