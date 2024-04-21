У Армении 21 апреля 5 участников на чемпионате по боксу
09:40, 21 Апрель 2024
В очередной день соревнований на чемпионате Европы по боксу 21 апреля у Армении 5 участников.
Как передает Арменпресс, первым соперником Артура Базеяна (57 кг) станет поляк Якуб Крзпит.
В весовой категории до 67 кг Арарат Арутюнян вновь сразится с Матеушем Грабером из Польши.
Первый соперник Гамлета Арутюняна (86 кг) – словак Йозеф Костур.
Нарек Оганесян (63,5 кг) поборется с венгром Рихардом Ковацки.
А вторым конкурентом Гургена Мадояна (71 кг) является Стефан Савкович из Черногории.
Вахтанг Арутюнян, Рафаэль Оганесян и Давид Чалоян уже выбыли из чемпионата Европы по боксу.
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