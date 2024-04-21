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У Армении 21 апреля 5 участников на чемпионате по боксу

У Армении 21 апреля 5 участников на чемпионате по боксу

В очередной день соревнований на чемпионате Европы по боксу 21 апреля у Армении 5 участников.

Как передает Арменпресс, первым соперником Артура Базеяна (57 кг) станет поляк Якуб Крзпит.  

В весовой категории до 67 кг Арарат Арутюнян вновь сразится с Матеушем Грабером из Польши.

Первый соперник Гамлета Арутюняна (86 кг) – словак Йозеф Костур.

Нарек Оганесян (63,5 кг) поборется с венгром Рихардом Ковацки.

А вторым конкурентом Гургена Мадояна (71 кг) является Стефан Савкович из Черногории.

Вахтанг Арутюнян, Рафаэль Оганесян и Давид Чалоян уже выбыли из чемпионата Европы по боксу.


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