Сенат США одобрил Закон о слежке за иностранцами

Сенат США поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, позволяющего вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Срок действия соответствующего раздела заканчивался 19 апреля. Ранее законопроект поддержала палата представителей, продлив своим решением действие закона на два года. Теперь одобренный парламентариями документ ожидает подписи президента США Джона Байдена. Целью закона, в частности, является сдерживание террористической угрозы.

В США попросили у Google предоставить данные обо всех пользователях, которые смотрели определенные видео на YouTube.