Финляндия запросила у ЕС финансовую поддержку для пограничных с Россией регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо запросил у Евросоюза денег на поддержку приграничных с Россией регионов.

Орпо обосновал свою просьбу тем, что приграничные регионы пострадали от действий российского руководства.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь», - сказал Орпо.