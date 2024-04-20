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Финляндия запросила у ЕС финансовую поддержку для пограничных с Россией регионов

Финляндия запросила у ЕС финансовую поддержку для пограничных с Россией регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо запросил у Евросоюза денег на поддержку приграничных с Россией регионов.

Орпо обосновал свою просьбу тем, что приграничные регионы пострадали от действий российского руководства.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь», - сказал Орпо.

 


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