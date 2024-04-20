В некоторых районах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы

Днем 20 и 23 апреля, ночью и днем ​​21-22 апреля в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможен град.

Как передает Арменпресс, в спасательной службе МВД сообщили, что 24-25 апреля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный — 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 16-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Днем 20-22 апреля в городе Ереване возможен кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер усилится до скорости 13-15 м/с. 23-25 ​​апреля ожидается погода без осадков.