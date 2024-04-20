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В очередной день ЧЕ по боксу у Армении 4 представителя

В очередной день ЧЕ по боксу у Армении 4 представителя

20 апреля, в очередной соревновательный день чемпионата Европы по боксу, у Армении 4 участника.

Как передает Арменпресс, первым соперником Рафаэля Оганесяна в категории до 80 кг станет Аржан Исени из Северной Македонии.

В весовой категории 92 кг Нарек Манасян будет соревноваться с Давидом Микаеком из Словакии.

Первым соперником Гургена Мадояна в категории 71 кг станет венгр Ромео Буза.

А соперником супертяжеловеса Давида Чалояна является Ахмед Хагаг, представляющий Австрию.

Ранее из состава сборной РА на самом старте выбыл Вахтанг Арутюнян (75 кг). А Артур Саакян (60 кг) выиграл первый бой.


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