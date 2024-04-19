Премьер-министр по приглашению учащихся средней школы Зара присутствовал на спектакле “Царь Пап”

Премьер-министр Никол Пашинян посетил среднюю школу населенного пункта Зар Котайкской области и присутствовал на спектакле “Царь Пап”. Учителя и ученики школы отправили письмо на адрес электронной почты премьер-министра и пригласили его на поставленный ими спектакль. Глава правительства с радостью принял приглашение.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никола Пашиняна сопровождали министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян и губернатор Котайка Аарон Саакян.

До начала спектакля директор школы поблагодарила премьер-министра за то, что он принял приглашение и будет присутствовать на спектакле. Она отметила, что школа Зара построена в 1976 году, в ней учатся 260 учеников. При школе имеется дошкольное учреждение, которое посещают 33 учащихся. В школе также учатся 8 учеников и работают 4 учителей из Нагорного Карабаха. Школа включена в государственную программу “300 школ и 500 детских садов”, в рамках которой в ближайшем будущем планируется построить новое учебное заведение.

После спектакля премьер-министр поблагодарил за приглашение. Глава правительства приветствовал мужество и отвагу учеников за то, что затронули столь сложные темы. Премьер-министр также подчеркнул смелость и стремление учеников самостоятельно думать, анализировать и делать выводы.

Никол Пашинян также поблагодарил присутствующих за этот памятный день, заряд позитива, энтузиазм и энергию.