Скончался первый российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров

На 95-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации, первый российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Николаевич Казимиров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Союз армян России.

Биография с официального сайта МИД РФ:

КАЗИМИРОВ Владимир Николаевич родился 12 августа 1929 года в г.Москве. По окончании Московского государственного института международных отношений МИД СССР в 1954 г. поступил на службу в Министерство, которой посвятил 46 лет. В 1962 г. окончил Высшую дипломатическую школу.

Работал на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом, в том числе в Венгрии. В 1966–1971 гг. – советник, старший советник Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР.

Дальнейший профессиональный путь В.Н.Казимирова был тесно связан с латиноамериканским направлением. Являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР/Российской Федерации в Коста-Рике (1971–1975, 1996–2000 гг.) и по совместительству в Гватемале (1996–2000 гг.), Венесуэле и по совместительству в Тринидаде и Тобаго (1975–1980 гг.). В 1981-1987 гг. – Заведующий Первым латиноамериканским отделом МИД СССР.

Впоследствии служил в «горячих точках»: в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Анголе (1987–1990 гг.), Посла по особым поручениям, Полномочного представителя Президента России по Нагорному Карабаху (1994-1996 гг.).

Выйдя в отставку, продолжал активно участвовать в жизни Министерства. В 2011-2016 гг. – Председатель Совета ветеранов МИД России.

Награжден многочисленными государственными наградами, в том числе двумя орденами Трудового Красного Знамени (1957, 1989 гг.), орденом Дружбы народов (1979 г.), орденом «Знак Почета» (1971 г.), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2019 г.). «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации» (2014 г.).