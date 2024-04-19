Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял экс-прокурора МУС Луиса Морено Окампо

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял основателя Международного уголовного суда и его первого прокурора (2003-2012 гг.) доктора Луиса Морено Окампо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Католикосата, были обсуждены отношения между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией в последние годы, 44-дневную войну между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, блокада Нагорного Карабаха и депортация народа Нагорного Карабаха и международное дело армян Нагорного Карабаха в свете закона в Международном уголовном суде.

Луис Морено Окампо находится в Антилисе по приглашению Его Святейшества. Вечером 19 апреля он прочтет публичную лекцию в центральном соборе, а утром 20 апреля примет участие в первом заседании конгресса, посвященного Нагорному Карабаху.

Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем докладе отметил, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана является геноцидом против этнических армян Нагорного Карабаха.