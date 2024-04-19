Гимнаст Ваагн Давтян получил квалификацию на летние Олимпийские игры в Париже

Члены сборной Армении по гимнастике продолжают борьбу на заключительном этапе Кубка мира.

Как сообщает Арменпресс, на проходящем в Дохе Чемпионате мира Ваагн Давтян набрал 14,833 балла, занял первое место и получил квалификацию на 33-е летние Олимпийские игры в Париже.