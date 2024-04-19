Эр-Рияд и Ереван разработают «дорожную карту» по установлению дипломатических отношений: интервью главы МИД Армении

В ходе визита в Саудовскую Аравию 17-18 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал интервью изданию «Arab News». Учитывая исторический характер визита, который является первым после установления дипломатических отношений между двумя странами, интервью в основном было сосредоточено на состоявшихся в ходе визита дискуссиях, перспективах развития отношений между Арменией и Саудовской Аравией. Были также упомянуты региональные проблемы. Арменпресс приводит ниже ключевые цитаты из интервью:

- Перспективы развития после установления дипломатических отношений между Арменией и Саудовской Аравией

Исторически у нас byli дружеские отношения с арабским миром, со всеми арабскими странами, и эти отношения основывались на традиционно исторически дружественных отношениях между нашими народами, между арабским народом и народом Армении. И мы также Не забываем, что многие арабские страны стали домом для армянских беженцев, переживших Геноцид армян. Но, конечно, культурные связи, отношения — они были и до этого.

Следовательно, в этом контексте было также немного странно, что между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия не было даже дипломатических отношений. И в этом смысле 2023 год стал поистине историческим: мы установили дипломатические отношения. И вот состоялся мой визит в Эр-Рияд. У меня были встречи с соответствующими чиновниками, с моими коллегами здесь.

И надо отметить, что две страны – Армения и Саудовская Аравия – уверяют друг друга, что это только начало, мы не хотим на этом останавливаться. Есть ряд областей, в которых мы можем углубить наше сотрудничество, и есть много областей, где мы можем изучить, что мы можем сделать вместе. И будем надеяться, что после этого визита появится «дорожная карта» развития наших отношений.

В ходе встреч с министром иностранных дел, а также министрами экономики и планирования, образования Саудовской Аравии мы обсудили возможности, открывающиеся после установления дипломатических отношений. Я искренне считаю, что здесь нет никаких ограничений: образование, наука, передовые технологии, городское планирование, сельское хозяйство, туризм, контакты между людьми, коммерческие инвестиции, инфраструктура. Так много всего происходит здесь, в Саудовской Аравии, но также и в Армении. И, конечно, будущее нашего сотрудничества весьма многообещающее.

Наше видение состоит в том, что мы должны построить очень хорошее и тесное сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе когда дело касается региональных дел, а также международных платформ. Я вижу возможное тесное сотрудничество и на международных форумах. Еще раз хотел бы отметить, что когда Саудовская Аравия выступила с заявкой на проведение ЭКСПО-2030, Армения была среди стран, поддержавших это. И, кстати, это очень хороший повод поздравить Саудовскую Аравию.

- Региональные проблемы

Израильско-палестинский конфликт

Армения всегда выступала за разрешение конфликта между Палестиной и Израилем на основе принципа «двух государств». Армения против нападения на мирное население. Если вы помните, несколько месяцев назад мы пережили аналогичные события, когда в результате военных действий Азербайджана 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свою историческую родину – Нагорный Карабах, и искать убежища в Республике Армения.

Мы искренне отвергаем любое применение силы против гражданского населения. Хочу также отметить, что недавно правительство Армении направило гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из сектора Газа. Мы надеемся, что это поможет хоть в чем-то облегчить их тяжелое положение и страдания.

Видение установления мира на Южном Кавказе

Мы искренне верим, что существует окно возможностей, вполне реалистичный импульс для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Мое правительство привержено этой мирной программе, и мы участвуем в переговорах добросовестно и вполне конструктивно.

Хотя, по правде говоря, еще есть пара принципиальных вопросов, по которым позиции сторон далеки друг от друга. Первый вопрос — это, конечно, вопрос границ и взаимного признания территориальной целостности. Мы убеждены, что этот процесс должен проходить на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Мы выступили с инициативой, которую назвали «Перекресток мира». Мы искренне верим, что если все транспортные каналы на Южном Кавказе будут разблокированы, в том числе автомобильные и железные дороги Армении, Азербайджана и Турции, это будет выгодно не только экономически, но и станет важным фактором мира и стабильности в нашем регионе.

Отношения с Россией

Справедливости ради стоит сказать, что отношения между Арменией и Россией, я бы сказал, находятся не на самой высокой точке. Конечно, есть сложности, и мы не можем и не хотим их скрывать. В армянском обществе есть вопросы, например, относительно действий российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отношения наших российских союзников, когда наши суверенные территории подвергались нападениям в 2022, 2023 годах и до этого. Так что проблемы действительно есть, но в то же время мы работаем в этом направлении.

Отношения с ЕС

Что касается отношений с ЕС, действительно, у граждан Республики Армения есть европейские стремления. Эти стремления становятся все сильнее и сильнее на фоне разочарования, которое испытали граждане Армении на фоне проблем, возникающих в армяно-российских отношениях, но не ограничиваясь этим. Хочу подчеркнуть, что Армения значительно углубляет сотрудничество с Евросоюзом и США. Они наши главные партнеры в демократических реформах. Сейчас они проявляют большой интерес к укреплению экономической устойчивости Армении. Таким образом, мы вступаем на новый путь тесного сотрудничества с ЕС. До сих пор никто не может предсказать, к какому пункту назначения нас приведет это путешествие.