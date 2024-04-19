Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно: Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно, сейчас крайне актуально проголосовать за нее на этих выходных.

"Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "большой семерки" на итальянском острове Капри.

По словам Блинкена, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Киеву еще месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.