Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

В результате обстрела Днепропетровской области Украины погибли 9 человек, среди них трое детей

В результате обстрела Днепропетровской области Украины погибли 9 человек, среди них трое детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в результате российского обстрела Днепропетровской области в ночь на пятницу погибли 9 человек, среди них трое детей. Это 14-летняя девочка и два мальчика — 6 и 8 лет, написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, отдельно он уточнил последствия атаки по городу Днепр, где в результате атаки начался пожар в многоэтажке.

«Всего из 16 пострадавших в городе половина — в больнице. Все в состоянии средней тяжести», — написал глава ОВА.

По его словам, еще трое раненых — от атаки по Кривому Рогу. Из них двое — в больнице в состоянии средней тяжести, уточнил Лысак.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am