Швейцария примет участие в учениях НАТО по кибербезопасности

Швейцария, не входящая в НАТО, примет участие в проводимых альянсом с 23 по 25 апреля учениях по кибербезопасности Locked Shields 2024. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Федеральный совет (швейцарское правительство).

"Киберкомандование швейцарской армии примет участие в учениях Locked Shields 2024, являющихся крупнейшими учениями по киберзащите в мире, в сотрудничестве с различными национальными и международными партнерами", - говорится в сообщении. Темой учений "станет защита критической инфраструктуры", отмечается в тексте. От Швейцарии примут участие около 70 человек, включая военнослужащих, сотрудников федеральной администрации и операторов критически важной инфраструктуры.

Как пояснили в Берне, по плану учений "противник будет осуществлять кибератаки в режиме реального времени на моделируемые компьютерные сети и критически важную инфраструктуру", тогда как "задача команд будет заключаться в обнаружении этих атак и защите от них". Речь идет о "реагировании и поиске решений в режиме реального времени в отношении реальных кибератак", говорится в сообщении. "Поскольку участие в учениях ограничено многонациональными командами, киберкомандование швейцарской армии объединило силы с другими федеральными ведомствами, военнослужащими австрийских вооруженных сил, национальными гвардиями двух американских штатов и представителями критически важных инфраструктур в Швейцарии", - отметило правительство.

Ежегодные учения проводятся Центром НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE), расположенным в Таллине. В этом году около 4 тыс. экспертов из более чем 40 стран объединят усилия в симулированной среде во время Locked Shields, чтобы защитить инфраструктуру "вымышленной нации и ее страны", отметили ранее в координационном центре.