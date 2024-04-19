Время в Ереване: 11:07,   7 Май 2024

Олаф Шольц в Берлине проведет переговоры с Алиевым

Олаф Шольц в Берлине проведет переговоры с Алиевым

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 26 апреля в Берлине. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. 

«Наряду с двусторонними отношениями будут обсуждаться вопросы внешней политики, политики безопасности, а также экономические и энергетические темы», - ТАСС приводит его слова.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am