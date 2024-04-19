Олаф Шольц в Берлине проведет переговоры с Алиевым

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 26 апреля в Берлине. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

«Наряду с двусторонними отношениями будут обсуждаться вопросы внешней политики, политики безопасности, а также экономические и энергетические темы», - ТАСС приводит его слова.