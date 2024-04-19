Страны G7 намерены продолжать военную, финансовую и политическую помощь Киеву

Страны «Большой семерки» вместе с партнерами (G7) намерены продолжать оказывать военную, финансовую и политическую помощь Украине. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 по итогам встречи на итальянском острове Капри.

«Вместе с международными партнерами мы намерены продолжать оказание Украине и ее народу военной, финансовой, политической, гуманитарной и экономической помощи, а также помощи в целях развития», - говорится в документе, опубликованном на веб-сайте правительства Великобритании.

В заявлении также говорится, что страны G7 намерены усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины и увеличить помощь, оказываемую Киеву в области безопасности.

Страны-участницы «Большой семерки» планируют окончательно разработать и реализовать долгосрочные обязательства и соглашения в области безопасности с Украиной, которые уже подписаны некоторыми странами «Большой семерки» и другими партнерами.

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 приветствовали принятие ЕС законодательных актов, касающихся доходов от замороженных активов России, «с целью максимизации выгод, которые могут быть получены от этих доходов для Украины».