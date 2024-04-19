Рубен Варданян объявил голодовку: он требует немедленного освобождения всех армянских заключенных

Рубен Варданян, задерживаемый в бакинской тюрьме объявил голодовку, требуя немедленного и безоговорочного освобождения - и своего и других армянских заключенных, незаконно содержащихся в Баку.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила семья Рубена Варданяна:

Голодовку он начал 5 апреля. Она последовала за множественными заявлениями Варданяна и его адвоката об обеспечении своевременного, справедливого и прозрачного судебного разбирательства в соответствии с международными правовыми нормами. Примечательно, что после начала голодовки его телефонные разговоры с семьей были прекращены, что является явным нарушением всех норм международного права. Стоит отметить, что судебное разбирательство, ожидавшееся в январе, безосновательно было перенесено на май.

Рубену Варданяну, незаконно арестованному Азербайджаном в сентябре 2023 года, и еще 7 бывшим и действующим должностным лицам Республики Арцах обвинения предъявлены по политическим мотивам. Все они являются политическими заключенными.

«Я глубоко обеспокоен здоровьем и состоянием моего отца. Мы не видели его более 200 дней. С 5 апреля, с момента начала голодовки, у нас не было с ним абсолютно никаких контактов», - сказал Давид Варданян, старший сын Рубена Варданяна.

Против Рубена Варданяна, занимавшего с ноября 2022 года по февраль 2023 года должность государственного министра Республики Арцах были выдвинуты ложные обвинения. Условия его содержания нарушают все нормы международного права. Его ожидает суд, который не будет соответствовать международным стандартам, особенно в плане доступности суда и процедур для международных наблюдателей.

Кроме того, дело Рубена Варданяна было отделено от дел остальных семи политзаключенных, что вызвало вопрос, в частности, о том, является ли он политической мишенью.

«Незаконное задержание Рубена и других бывших лидеров Арцаха является грубейшим нарушением прав человека и системы международного правосудия, и этому необходимо положить конец. Ирония всей этой ситуации в том, что Азербайджан, принимая у себя конференцию ООН по изменению климата COP 29, бессовестно пытается «подчистить» свою международную репутацию. COP уделяет большое внимание связи между изменением климата и правами человека, хотя они явно злоупотребляют и тем, и другим», - заявил Пол Полман, вице-президент Глобального договора ООН, член отборочного комитета Гуманитарной инициативы «Аврора».

Семья Рубена Варданяна требует:

Немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных армянских заключенных, в том числе и Рубена Варданяна.

Если незаконные судебные процессы состоятся, они должны состояться до истечения срока содержания заключенных под стражей в мае, должны соответствовать мировым правовым стандартам, и международным наблюдателям и средствам массовой информации должно быть разрешено участвовать в них.

Правительство Азербайджана должно немедленно предоставить Международному Красному Кресту доступ для оценки состояния Рубена и других заключенных. Должна быть восстановлена телефонная связь семьи с Рубеном Варданяном.