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Ларс из-за ремонта закрыт для большегрузов

Ларс из-за ремонта закрыт для большегрузов

В связи с ремонтными работами на участке Военно-Грузинской дороги на территории Грузии запрещено движение большегрузных автомобилей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Северной Осетии. 

«В связи с ремонтными работами дорожного полотна на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций Пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 10:30 19 апреля, до особого распоряжения», - ТАСС приводит выдержку из сообщения. 

Военная дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. В российской части дорога проходит по территории Северной Осетии.


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