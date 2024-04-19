Премьер-министр принял делегацию банка KFW

Премьер-министр Никол Пашинян принял членов делегации Немецкого банка кредитов на восстановление (KfW). «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра.

Были обсуждены возможности реализации новых программ в энергетической сфере Армении с привлечением банка.

Премьер-министр подчеркнул важность постоянного развития сотрудничества между Арменией и Германией и отметил, что в этих отношениях важную роль играет и сотрудничество между правительством Армении и KfW.

Томас Айзенбах, руководитель отдела энергетики и управления ресурсами в Азии Немецкого банка кредитов на восстановление (KfW), подчеркнул, что KfW готов оказать содействие правительству Армении в реализации новых программ. Коснувшись текущих программ, реализуемых с Арменией в различных сферах, он подчеркнул их важность. По его убеждению, совместные программы будут способствовать дальнейшему развитию сферы.

Стороны обсудили реализацию существующих проектов и вопросы новых программ.