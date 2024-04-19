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Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Иран не намерен отвечать на запуск беспилотников в направлении иранской провинции Исфахан, сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление главнокомандующего иранской армией генерал-майора Абдолрахима Мусави. 

«В пятницу иранские военные ясно указали, что не будут отвечать на нанесенный беспилотниками удар, который, как утверждается, был нанесен Израилем и не причинил ущерба», - Интерфакс приводит выдержку из комментария Мусави EFE. 

«Благодаря нашей бдительности были произведены удары по целям в воздухе», - добавил Мусави, отметив, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили несколько небольших беспилотников. 

Как ранее сообщал «Арменпресс», ночью в Иране прогремели взрывы, которые, согласно данным источников США, были ответом Израиля на удары беспилотников и ракет, нанесенные Ираном по Израилю 13 апреля. По данным иранских источников, после взрывов в провинциях Исфахан и Тебриз ситуация стабильна, ядерные объекты не пострадали.


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