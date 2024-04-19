Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Иран не намерен отвечать на запуск беспилотников в направлении иранской провинции Исфахан, сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление главнокомандующего иранской армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

«В пятницу иранские военные ясно указали, что не будут отвечать на нанесенный беспилотниками удар, который, как утверждается, был нанесен Израилем и не причинил ущерба», - Интерфакс приводит выдержку из комментария Мусави EFE.

«Благодаря нашей бдительности были произведены удары по целям в воздухе», - добавил Мусави, отметив, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили несколько небольших беспилотников.

Как ранее сообщал «Арменпресс», ночью в Иране прогремели взрывы, которые, согласно данным источников США, были ответом Израиля на удары беспилотников и ракет, нанесенные Ираном по Израилю 13 апреля. По данным иранских источников, после взрывов в провинциях Исфахан и Тебриз ситуация стабильна, ядерные объекты не пострадали.