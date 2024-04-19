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В Ереване открылась выставка «Академия ювелирного искусства»

В Ереване открылась выставка «Академия ювелирного искусства»

На выставке «Академия ювелирного искусства» (Jewellery Academy), открывшейся в галерее Национального центра эстетики им. Г. Иготяна, представлены работы лучших дизайнеров в области ювелирных изделий из академий изящных искусств и профессиональных учебных заведений Армении, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакия. 

Как передает «Арменпресс», выставка проводится в связи со вступлением Словакии в председательство Центральноевропейской культурной платформы.

Организоры выставки - посольство Словацкой Республики в Армении в сотрудничестве с Национальным центром эстетики им. Г. Игитяна. 

Директор Национального центра эстетики Ваан Бадалян приветствовал присутствующих и сказал: 

«Это прекрасная возможность увидеть предствления разных стран в области ювелирного искусства. Как представитель Армении, я очень рад, что наша страна также находится в этом списке. Особая благодарность посольству Словакии в Армении и господину послу за прекрасное сотрудничество», - сказал он. 

На выставке представлены уникальные ювелирные изделия, отличающиеся инновационным подходом и мастерством. Каждое украшение имеет свою особую историю, отражающую поиск и способ самовыражения его создателя. 

«Мы здесь, чтобы отметить талант этих художников, их стремление всегда создавать что-то новое. Мы здесь как часть Центральной Европы, чтобы показать, что вместе мы сильны, и поощрять подобные инициативы. Мы очень рады этому сотрудничеству», - сказала Ливия Махова, предсдатель Центральноевропейской культурной платформы, руководитель отдела культуры Министерства иностранных и европейских отношений Словацкой Республики. 

«Эта выставка совпадает с важным этапом более тесного сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом. Иногда культура упускается из виду, и это исключительный пример, когда в основе сотрудничества лежит декоративно-прикладное искусство. Мы придаем большое значение таким прекрасным поводам для укрепления отношений со Словакией», - подчеркнул заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян. 

Выставка будет действовать с 18 по 28 апреля.


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