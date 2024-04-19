Вблизи Татевского монастыря агентством Рубена Варданяна «Мы - наши горы» будет разбит новый сад

Вблизи Татевского монастыря начались работы по созданию нового плодового сада. Благотворительный проект посадки сада реализует учреждённое Рубеном Варданяном агентство развития «Мы - наши горы» при участии и содействии его партнёров, единомышленников, многочисленных людей. Как передает «Арменпресс», кроме фруктовых деревьев в саду будет посажен также платан - Древо Жизни, как символ веры, надежды и долговечности нашего народа.

«Сегодня, когда учредитель нашего агентства Рубен Варданян находится в бакинской тюрьме, более чем важно продолжать его дело и воплощать в жизнь его идеи. Выращивание сада всегда было для Варданяна символом созидания добра, нового начала, по этой самой причине и был инициирован этот проект. Мы считаем важным широкое участие в этом проекте, поскольку он не только о том, чтобы разбить сад и высадить деревья, а о поддержке, которую каждый из нас выражает незаконно удерживаемому в бакинской тюрьме Рубену Варданяну и всем остальным нашим соотечественникам», - говорит исполнительный директор агентства развития «Мы - наши горы» Григорий Мартиросян.

Высаживание плодовых деревьев началось, и будет продолжаться в течение апреля. В проекте могут участвовать все желающие, посетив сайт агентства пройти по ссылке и приобрести своё именное дерево, нажав на кнопку «Посадить дерево». Участники могут присутствовать также в церемонии открытия сада, которая состоится в мае и во время которой будет посажено символичное Древо Жизни - платан.

Сад будет орошаться капельным методом, и уход за ним будет осуществляться с привлечением местного населения. Средства, собранные в ходе реализации проекта, будет направлены также на развитие общины Татев.