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Страны G7 обсудят ситуацию вокруг возможного удара Израиля по Ирану

Страны G7 обсудят ситуацию вокруг возможного удара Израиля по Ирану

Страны «Большой семерки» (G7) 19 апреля в Италии, на встрече министров иностранных дел обсудят ситуацию вокруг возможного израильского удара по Ирану. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. 

«Сотрудники МИД Канады проинформировали меня о ночных взрывах в Иране. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня утром мы обсудим ее с министрами иностранных дел на сессии G7 в Италии», - написала она в социальной сети X. 

Как ранее сообщал «Арменпресс», ночью в Иране прогремели взрывы, которые, согласно данным источников США, были ответом Израиля на удары беспилотников и ракет, нанесенные Ираном по Израилю 13 апреля. По данным иранских источников, после взрывов в провинциях Исфахан и Тебриз ситуация стабильна, ядерные объекты не пострадали.


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