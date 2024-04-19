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В Индии проходят самые масштабные в мире выборы

В Индии проходят самые масштабные в мире выборы

В Индии начались выборы в Нижнюю палату Парламента Лок Сабха, которые продлятся полтора месяца. 19 апреля состоится первый из семи туров выборов. Подсчет бюллетеней будет 4 июня. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Reuters». 

В Индии 968 миллионов избирателей, больше, чем в США, Европейском Союзе и России вместе взятых. 

19 апреля проголосуют 166 миллионов избирателей в 21 штате и в 8 союзных территориях страны. Откроется более миллиона избирательных участков. Своих кандидатов представят более 2 400 политических партий. 

Чтобы составить абсолютное большинство в Лок Сабхе с 543 местами, необходимо получить 272 мандата.


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