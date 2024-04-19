Соединенные Штаты заблокировали в СБ ООН резолюцию по принятию Палестины в качестве полноправного члена

Соединенные Штаты, применив право вето в Совете безопасности СБ ООН, заблокировали проект аалжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН.

За резолюцию о принятии Палестины в ООН в качестве полноправного члена организации проголосовали 12 членов Совета Безопасности.

4 апреля 2024 года Мальта удовлетворила просьбу Палестины о возобновлении рассмотрения заявки на членство в Организации Объединенных Наций. Палестинские власти приложили к своему запросу письма, в которых группа арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения одобряют членство Палестины в Организации Объединенных Наций. В настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя при ООН.

В сентябре 2011 года Палестина подала заявку на вступление в организацию в качестве полноправного члена. Однако, не смогла получить одобрение Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты заявили, что наложат вето на резолюцию, если даже другие постоянные члены одобрят ее. В Вашингтоне считают, что членство Палестины в ООН на полноправной основе возможно только после урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу создания двух государств. В этой ситуации палестинские власти предпочли прекратить обсуждение этого вопроса и остаться в качестве постоянного наблюдателя.

Процесс принятия страны-члена Организации Объединенных Наций осуществляется по рекомендации Совета Безопасности в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи. Чтобы получить рекомендацию по заявке страны, за нее должны проголосовать девять из 15 членов Совета безопасности при условии, что ни один из постоянных членов структуры (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосует против.