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Четыре шахматистки Армении начинают выступления на индивидуальном ЧЕ по шахматам среди женщин

Четыре шахматистки Армении начинают выступления на индивидуальном ЧЕ по шахматам среди женщин

В индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин Армению представят 4 шахматистки: Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян. 

Как передает «Арменпресс», 24-й индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин пройдет на греческом острове Родос с 19 по 29 апреля. 

Чемпионат пройдет по швейцарской системе, в 10 туров. Общий призовой фонд составляет 60 000 . Чемпионат является отборочным этапом к чемпионату мира среди женщин. По предварительным данным, право на участие получат не менее 10 шахматисток.


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