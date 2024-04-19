Четыре шахматистки Армении начинают выступления на индивидуальном ЧЕ по шахматам среди женщин

В индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин Армению представят 4 шахматистки: Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян.

Как передает «Арменпресс», 24-й индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин пройдет на греческом острове Родос с 19 по 29 апреля.

Чемпионат пройдет по швейцарской системе, в 10 туров. Общий призовой фонд составляет 60 000 €. Чемпионат является отборочным этапом к чемпионату мира среди женщин. По предварительным данным, право на участие получат не менее 10 шахматисток.