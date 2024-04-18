Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией: посол

Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.

По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.