Принц Уильям вернулся к общественным обязанностям после того, как его жена Кейт заявила об онкологическом заболевании

Британский принц Уильям вернулся к общественным обязанностям в четверг впервые с тех пор, как его жена Кейт сообщила, что проходит профилактическую химиотерапию от рака.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, в видеообращении в прошлом месяце 42-летняя принцесса Уэльская Кейт сообщила, что анализы, проведенные после серьезной операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе, выявили рак, что она назвала «огромным шоком».

41-летний Уильям с тех пор отсутствовал на официальных встречах.

Хотя на прошлой неделе он и его старший сын принц Джордж были сфотографированы наблюдающими за игрой их любимой футбольной команды «Астон Вилла», в четверг Уильям впервые появился на официальной публике после очень личного заявления Кейт.

Он был в хорошем настроении, болтал и помогал сотрудникам, посещавшим благотворительную организацию по перераспределению еды. Один волонтер вручил ему открытки с надписью «Выздоравливай скорее» для Кейт и его отца короля Чарльза, который также проходит лечение от неустановленной формы рака.

«О, вы очень любезны. Большое вам спасибо», — сказал ей принц.

Позже он посетил молодежный центр, куда регулярно поступали поставки от благотворительной организации.

Кейт, которую часто называют ее девичьей фамилией Кейт Миддлтон, сама вернется к общественным обязанностям, когда ее медицинская команда скажет, что она достаточно здорова для этого, сообщили в ее офисе, но никаких сроков для этого не называется.