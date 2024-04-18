Руководитель фракции Национального Собрания Армении "Гражданский договор" Айк Конджорян 18 апреля принял делегацию, возглавляемую заместителем министра Международного управления ЦК Компартии Китая Чэн Жу. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече также приняли участие зампредседателя Постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции В.Акопян и депутат А.Казарян.

В ходе встречи собеседники особо выделили многовековые теплые и дружественные отношения между двумя странами, которые регулярно развиваются особенно в последние годы.

Подчеркнуты важность

Руководитель фракции "Гражданский договор" принял заместителя министра Международного управления ЦК Компартии Китая

Руководитель фракции Национального Собрания Армении "Гражданский договор" Айк Конджорян 18 апреля принял делегацию, возглавляемую заместителем министра Международного управления ЦК Компартии Китая Чэн Жу. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече также приняли участие зампредседателя Постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции В.Акопян и депутат А.Казарян.

В ходе встречи собеседники особо выделили многовековые теплые и дружественные отношения между двумя странами, которые регулярно развиваются особенно в последние годы.

Подчеркнуты важность укрепления межпартийных и межпарламентских связей, углубления и сближения сотрудничества в различных сферах – торгово-экономической, образовательной, культурной.

Обоюдно признана необходимость взаимных визитов и ​​контактов на межпартийном уровне.

“Дружественные и теплые отношения между Арменией и Китаем имеют многовековую историю. Убежден, у нас есть огромный неиспользованный потенциал и мы можем претендовать на большее, добиться гораздо больших результатов как в сфере экономического и политического диалога, так и в области культурного сотрудничества", - подчеркнул, в частности, А.Конджорян.

Руководитель фракции представил китайским гостям инициированный Арменией проект “Перекресток мира”, отметив его стратегическое значение для всего региона.

В завершение встречи Чэн Жу, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул важность углубления и расширения многостороннего сотрудничества на различных уровнях.

укрепления межпартийных и межпарламентских связей, углубления и сближения сотрудничества в различных сферах – торгово-экономической, образовательной, культурной.

Обоюдно признана необходимость взаимных визитов и ​​контактов на межпартийном уровне.

“Дружественные и теплые отношения между Арменией и Китаем имеют многовековую историю. Убежден, у нас есть огромный неиспользованный потенциал и мы можем претендовать на большее, добиться гораздо больших результатов как в сфере экономического и политического диалога, так и в области культурного сотрудничества", - подчеркнул, в частности, А.Конджорян.

Руководитель фракции представил китайским гостям инициированный Арменией проект “Перекресток мира”, отметив его стратегическое значение для всего региона.

В завершение встречи Чэн Жу, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул важность углубления и расширения многостороннего сотрудничества на различных уровнях.